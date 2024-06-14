'Никто не хочет напрягаться': Загородний раскрыл истинную суть западных политиков

Западные политики не особо отличаются от украинских: никто не хочет напрягаться, сказал Тарас Загородний.

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Западные политики не особо отличаются от украинских / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН, скриншот с YouTube

Западные политики не слишком отличаются от украинских. Они поддерживают "формулу мира" Зеленского, но не хотят выходить из зоны комфорта. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Никто не хочет напрягаться. Идеальная модель поведения западного политика - сочувствовать украинцам, переживать о том, как их убивают, говорить громкие слова, "пилить" международную помощь, которая выдается для поддержки украинских беженцев", - рассказал эксперт.

По его словам, Украина заставляет их выходить из зоны комфорта. Важным достижением было получение разрешения на удары по территории России.

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"Теперь, продавив возможность бить по территории РФ, нужно требовать от западных политиков, чтобы они заставили Россию собрать манатки и шуровать на границы 1991 года. Понятно, они особо не хотят этого делать, но это их проблемы", - подчеркнул Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Заявление Путина о мире и реакция на него - подробности

Напомним, Путин высказал предложение о мире, заявляя, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он обещал остановить огонь и начать переговоры при выполнении этих условий, подчеркивая, что якобы иначе будут другие варианты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин возрождает нацизм. Российский лидер хочет, чтобы Украина отказалась от своих оккупированных территорий, но он также хочет и украинских неоккупированных территорий. Зеленский сравнил эти шаги со стратегией Гитлера в отношении Чехословакии и предупредил об опасности российской агрессии.

Как сообщал Главред, генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что заявление Путина о том, что для начала мирных переговоров с РФ ВСУ должны выйти с территории четырех украинских областей, а Киев обязан заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, - не предложение мира, а предложение еще большей агрессии.

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