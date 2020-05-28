УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Шлите видео": Саакашвили удивил призывом к бизнесменам

28 мая 2020, 22:26

Глава Нацсовета реформ заверил, что все проблемы бизнеса будут решены и переданы на рассмотрение президента.

Саакашвили
Саакашвили призвал бизнесменов жаловаться на свои проблемы / GettyImages

Глава исполнительного комитете Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, который ранее поведал, кто помешал ему стать вице-премьером, на этот раз призвал украинских бизнесменов сообщать ему о своих проблемах в ведении бизнеса путем размещения видеороликов в соцсетях.

Как заверил политик в Facebook, он изучит все ролики и на их основании будет инициировать законодательные, административные и другие изменения.

"Хочу обратиться от имени Национального совета реформ ко всем предпринимателям Украины… начиная от малого предприятия, заканчивая крупным бизнесом… Присылайте конкретные вещи – не общие вокруг да около – конкретно: что Вам мешает, что нужно менять в законодательстве, что нужно менять в каждодневной практике, как обуздать произвол чиновников Налоговой, Таможенной и так далее", - сказал Саакашвили.

Читайте такжеСупрун поведала, как ее "сватали" в команду Саакашвили

"Посылайте на "говорить бізнес", хештег #говоритьбізнес" – это будет на вашей странице, лучше на мою присылайте – благодаря хештегу мы вас найдем. Я вам обещаю: каждое видео – я хочу, чтобы вы записали видео – будет внимательно нами просмотрено и главные вещи будут доведены до президента и до других органов власти", - добавил он.

По словам Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский, "создавший Нацсовет реформ" (на самом деле Совет реформ был создан за президента Порошенко - ред.), готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей "как минимум раз в неделю, менять эту систему, которая всем надоела".

"Для этого нам нужны ваши позиции. Я хочу знать, что вам мешает", - сказал глава исполкома Нацсовета реформ.

Назначение Саакашвили

Ранее Саакашвили поведал о том, что на новой должности первую очередь он займется разработкой нового закона о государственно-частном партнерстве.

Напомним, ранее, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Михаил Саакашвили Нацсовет бизнесмен новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Шлите видео": Саакашвили удивил призывом к бизнесменам». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:26
"Шлите видео": Саакашвили удивил призывом к бизнесменам
22:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая
21:44
Холодницкий прокомментировал обвинение от Генпрокуратуры в бездействии
21:34
В МОЗ предложили бороться с Covid-19 по-другому: в чем суть стратегии
20:58
"Становится ядом": диетолог развенчала страшный миф о меде Видео
20:57
Синоптики ошарашили прогнозом на лето: стоит ли ждать жары
20:54
Отделение "трубы" от Нафтогаза: Тимошенко и Медведчук обратились в суд
20:42
Космос как предчувствие: в Украине создадут министерство по делам космической отрасли
20:34
Минздрав перечислил важные правила работы бассейнов
20:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 мая: кому сулят новые источники заработка Видео
20:03
Москаль признался, из-за чего ему стало плохо во время прямого эфира Видео
20:03
Зеленский внес в Раду закон о запрете приема на работу без военного билета
20:01
Стало известно, почему в Центре Довженко прошли обыски
19:50
Голая Хайди Клум завела сеть игривыми фото Фото
19:31
В Москве повязали журналистов популярного СМИ
19:18
Адвокат рассказал, может ли остаться в Германии беглый нардеп Онищенко
18:55
Где и когда будут ходить электрички: в Укрзализныце назвали области и дату
18:53
В метро Киева шокировали суммой убытков от карантина
18:35
Таинственная смерть: в Польше нашли трупы двух украинцев-заробитчан
18:30
Тоня Матвиенко стала жертвой домогательств в 19 лет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять