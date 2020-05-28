"Шлите видео": Саакашвили удивил призывом к бизнесменам

Саакашвили призвал бизнесменов жаловаться на свои проблемы / GettyImages

Глава исполнительного комитете Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, который ранее поведал, кто помешал ему стать вице-премьером, на этот раз призвал украинских бизнесменов сообщать ему о своих проблемах в ведении бизнеса путем размещения видеороликов в соцсетях.

Как заверил политик в Facebook, он изучит все ролики и на их основании будет инициировать законодательные, административные и другие изменения.

"Хочу обратиться от имени Национального совета реформ ко всем предпринимателям Украины… начиная от малого предприятия, заканчивая крупным бизнесом… Присылайте конкретные вещи – не общие вокруг да около – конкретно: что Вам мешает, что нужно менять в законодательстве, что нужно менять в каждодневной практике, как обуздать произвол чиновников Налоговой, Таможенной и так далее", - сказал Саакашвили.

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"Посылайте на "говорить бізнес", хештег #говоритьбізнес" – это будет на вашей странице, лучше на мою присылайте – благодаря хештегу мы вас найдем. Я вам обещаю: каждое видео – я хочу, чтобы вы записали видео – будет внимательно нами просмотрено и главные вещи будут доведены до президента и до других органов власти", - добавил он.

По словам Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский, "создавший Нацсовет реформ" (на самом деле Совет реформ был создан за президента Порошенко - ред.), готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей "как минимум раз в неделю, менять эту систему, которая всем надоела".

"Для этого нам нужны ваши позиции. Я хочу знать, что вам мешает", - сказал глава исполкома Нацсовета реформ.

Назначение Саакашвили

Ранее Саакашвили поведал о том, что на новой должности первую очередь он займется разработкой нового закона о государственно-частном партнерстве.

Напомним, ранее, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.