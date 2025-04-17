Трампа может арестовать контрразведка США: Свитан назвал причину

Слухи о выводе американских войск из Европы были "реверансом" перед Москвой.

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Войска США, которые обороняют стратегические объекты в Европе не выведут / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Свитан:

Войска США в Европе выполняют функцию охраны

Трамп не выведет своих военных из европейских стран

В СМИ недавно появилась информация о том, что якобы президент США Дональд Трамп обдумывает возможность вывода американских войск из Европы. Однако это вряд ли произойдет.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, американские войска в основном выполняют функцию охраны своих складов в Европе.

"Кроме систем ПВО Aegis, на территории Европы есть множество других военных объектов, которые, в принципе, выполняют функцию обороны самой Америки. Европа для американцев - это, как говорят, первый пункт обороны. Понятно, что у них есть большой "противотанковый ров", который называется Атлантический океан, через который российские танки куда-то доплывут, но американские войска в Европе расположены именно с этой целью, и они будут оставаться там", - подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что американские войска в европейских странах выполняют задачу, которая нужна прежде всего США. Дело в том, что пять баз с ядерным оружием США расположены в Европе.

"В НАТО три страны, которые имеют свое ядерное оружие: США, Франция и Великобритания. В еще пяти странах Европы на американских авиационных базах находится американское ядерное оружие. Речь идет о Бельгии, Нидерландах, Италии, Германии и Турции. Поскольку это американская ядерка, там, конечно, стоят американские военнослужащие. Как вы их выведете туда? Вместе с ядеркой? Плюс аэродромы подскока, развертывание системы обороны", - добавил Свитан.

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Процесс вывода войск не зависит ни от прихоти кремлевского диктатора Владимира Путина, ни от Дональда Трампа. Более того - если президент США таки решится принять такое решение, его арестует своя контрразведка за нанесение удара по обороноспособности страны, поэтому он на это не пойдет.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Вывод американских войск из Европы - что известно

Напомним, Главред писал, что на территории европейских стран Североатлантического альянса развернуто около 80 тысяч американских военных в поддержку союзников США, а также для сдерживания дальнейшей агрессии России.

Ранее стало известно, что в Европе серьезно восприняли угрозы президента США Дональда Трампа относительно минимизации американского военного контингента на континенте.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты примут решение и выведут половину своих войск из стран Восточной Европы. Но речь идет только о выводе тех 20 тысяч военнослужащих, которых в 2022 году американцы ввели в основном в Польшу и Румынию, а не о выводе американских войск из Европы с техникой и боеприпасами.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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