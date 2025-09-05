Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

Путин говорил, что цель Украины вступить в Евросоюз является "законным выбором".

Зеленский ответил на заявление Путина / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления президента:

Наконец Путин воспринимает членство Украины в Евросоюзе

Россия шла к такой простой мысли еще с 2013 года

Трамп пообещал разблокировать процесс вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что цель Украины вступить в Евросоюз является ее "законным выбором". Свое заявление президент сделал во время пресс-конференции в Ужгороде.

"Наконец мы слышим сигналы из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к такой простой мысли. Но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе. Если даже Путин не отрицает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии, по кластерам переговоров, выглядят действительно странно", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что не видит причин для блокирования вступления в ЕС со стороны Будапешта, ведь Киев выполняет все рекомендации Евросоюза.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и тот пообещал работать над разблокированием процесса вступления Украины в ЕС.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал Главред, заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Будапешт может пересмотреть свою позицию по блокаде переговоров Украины с Евросоюзом, если украинская сторона пойдет на "реальные шаги".

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос говорила, что цель Украины стать членом Европейского Союза до 2030 года остается реальной, несмотря на многочисленные вызовы.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о решительной поддержке Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

