УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский заступился за украинцев, которые не говорят на украинском языке

10 ноября 2020, 00:19

Президент подчеркнул, что вовсе не знание языка делает человека патриотом.

Зеленский заступился за украинцев, которые не знают украинский язык
Зеленский заступился за украинцев, которые не знают украинский язык / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заступился за украинцев, которые не знают украинский язык. Принуждение к изучению украинского языка – путь бесперспективный, написал он в Telegram.

"Есть немало граждан, которые по многим причинам не смогли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение – точно не будут способствовать его изучению", – считает гарант.

Он подчеркнул, что вовсе не знание языка делает человека патриотом.

"В отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей", – напомнил Зеленский.

Закон об украинском языке: последние новости

Владимир Зеленский украинский язык закон о языках Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский заступился за украинцев, которые не говорят на украинском языке». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:53
Ученые нашли связь между дефицитом витамина D и коронавирусом
00:27
Пашинян договорился с Путиным и Алиевым о прекращении войны в Карабахе Видео
00:19
Зеленский заступился за украинцев, которые не говорят на украинском языке Видео
09 ноября, понедельник
23:59
В США отреагировали на коронавирус у Зеленского
23:55
В ВОЗ рассказали, когда ситуация с COVID-19 кардинально изменится Видео
Реклама
23:42
В Харькове полиция открыла дело из-за исчезновения Кернеса
23:28
Трамп собрался снова баллотироваться в президенты США - СМИ Видео
23:01
Чиновники озвучили период заселения людей возле Чернобыльской АЭС
22:56
В Украине еще один министр заболел коронавирусом Видео
22:41
Коронавирус в Украине 9 ноября: за сутки нашли 8 687 новых больных Видео
22:06
В Армении потребовали отставки Пашиняна из-за Карабаха​ Видео
22:06
Жена Байдена нарушит 230-летнюю традицию первых леди США Видео
21:53
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
21:50
В Карабахе заявили, что существование столицы под угрозой и раскрыли план действий Видео
21:32
Коронавирус у Зеленского: президент ответил на радостные реплики оппонентов
21:30
Турция отказалась от закупок украинской продукции Мотор Сич
21:30
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 4 - кто ушел 9 ноября
21:22
Армения уже проиграла войну в Нагорном Карабахе мнение
21:11
Витамин D: врач назвал признаки нехватки жизненеобходимого витамина Видео
21:05
Трамп неожиданно уволил главу Пентагона Видео
Реклама
21:03
Известный инфекционист пояснила, зачем на самом деле нужны перчатки в эпоху коронавируса Видео
20:53
Сексуальная гигиена: что делать после секса, чтобы избежать инфекций Видео
20:41
"Нас учили Будда, Христос и Мухаммед": уволенный профессор вступился за русский язык
20:35
"Полный бред​": инфекционист резко отреагировал на карантин выходного дня Видео
20:25
Как понизить давление: 7 натуральных напитков Видео
20:07
Гастро-блогер Юлия Панкова назвала фрукт от стресса и для здоровой кожи
20:02
У тещи Порошенко диагностировали инсульт, а не коронавирус – СМИ Видео
20:01
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака Видео
19:53
Вину за сбитый вертолет России взял на себя Азербайджан: что заявили в Баку Видео
19:43
Специалисты рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга
19:40
Одесса развернула масштабную борьбу против COVID-19 - Труханов актуально
19:37
"Увы... Президент чувствует себя хорошо": Мендель снова оконфузилась Видео
19:30
Death Stranding от Хидео Кодзимы вышла ровно год назад. И всё-таки гений? Видео
19:28
Понос: врачи назвали продукты, которые можно и нельзя во время диареи Видео
19:25
Появилась вакцина от СOVID-19 с эффективностью в 90% Видео
19:21
Украине нужен полный локдаун: Рубан сделал неожиданное заявление Видео
19:20
Мэра Николаева поразил Covid-19 и пневмония
19:18
Украине нужно смотреть не на США, а на Великобританию мнение
18:55
Снег на Новый год 2021: синоптик шокировал прогнозом погоды на декабрь ​ Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноября Видео
Реклама
18:51
Киев великодушно подсказал Путину, как закончить войну на Донбассе Видео
18:42
Комаровский развеял резонансные мифы о пневмонии Видео
18:38
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
18:37
Российский военный вертолет сбили в Армении, есть жертвы Видео
18:30
В чем встречать 2021 год и год кого это будет
18:30
Лесенка – несравненная многослойная стрижка на длинные волосы 2020: фото Фото Видео
18:15
Еще один украинский министр заразился COVID-19 Видео
18:03
Принципы работы успешной микрофинансовой организации актуально
17:55
В украинскую армию вернули старую систему питания
17:52
Коронавирус атакует ОП: вслед за Зеленским COVID-19 нашли у Ермака Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять