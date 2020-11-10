Зеленский заступился за украинцев, которые не говорят на украинском языке

Президент подчеркнул, что вовсе не знание языка делает человека патриотом.
Президент Украины Владимир Зеленский заступился за украинцев, которые не знают украинский язык. Принуждение к изучению украинского языка – путь бесперспективный, написал он в Telegram.
"Есть немало граждан, которые по многим причинам не смогли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение – точно не будут способствовать его изучению", – считает гарант.
Он подчеркнул, что вовсе не знание языка делает человека патриотом.
"В отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей", – напомнил Зеленский.
Закон об украинском языке: последние новости
- 3 ноября 2020 стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке. О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.
- Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка 25 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 278 парламентариев. Закон регламентирует украинский язык как единственный государственный язык на территории Украины.
- 21 июля 51 парламентарий подал в Конституционный суд представление относительно конституционности закона об украинском языке.
- В марте 2020 года глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит поправки в закон о функционировании украинского языка.
- Также сообщалось, что за счет госбюджета в Украине запустят курсы украинского языка. С технической базой для языковых курсов должны помочь органы местного самоуправления и государственные учебные заведения, рассчитывает омбудсмен.
Автор: Диана Беловодская