Зеленский заступился за украинцев, которые не говорят на украинском языке

Зеленский заступился за украинцев, которые не знают украинский язык / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заступился за украинцев, которые не знают украинский язык. Принуждение к изучению украинского языка – путь бесперспективный, написал он в Telegram.

"Есть немало граждан, которые по многим причинам не смогли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение – точно не будут способствовать его изучению", – считает гарант.

Он подчеркнул, что вовсе не знание языка делает человека патриотом.

"В отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей", – напомнил Зеленский.

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