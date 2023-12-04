Три простейших ингредиента и закуска к Новому году в форме елки готова: пошаговый рецепт

Порадовать гостей и семью очень просто, если приготовить єто блюдо.

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Закуска из слоеного теста с красной рыбой/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (cesmak.info), freepik

Закуски - одна из самых важных вещей на столе в новогоднюю ночь. Чтобы не превратить праздник в постоянную готовку у плиты, Главред предлагает сделать очень простую закуску из 3-х продуктов.

Закуска из слоеного теста с красной рыбой - рецепт

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

150 г копченого лосося

100 г плавленого сыра

Приготовление: Выложите сыр на слоеное тесто в форме елочки. Накрываем кусочками копченого лосося и закрываем еще одним прямоугольником слоеного теста контур елочки. Удалите излишки теста, сделайте ветки, нарезав полоски, а когда ветки будут готовы, скрутите их на себя, как на видео. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

видео дня

Смотрите, как приготовить закуску на Новый год:

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, как сделать вкусный и легкий рецепт песочного теста из трех ингредиентов.

Также предлагаем на Новый год приготовить непревзойденный мандариновый десерт с двумя разноцветными слоями.

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