Три простейших ингредиента и закуска к Новому году в форме елки готова: пошаговый рецепт

Закуски - одна из самых важных вещей на столе в новогоднюю ночь. Чтобы не превратить праздник в постоянную готовку у плиты, Главред предлагает сделать очень простую закуску из 3-х продуктов.
Закуска из слоеного теста с красной рыбой - рецепт
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 150 г копченого лосося
- 100 г плавленого сыра
Приготовление: Выложите сыр на слоеное тесто в форме елочки. Накрываем кусочками копченого лосося и закрываем еще одним прямоугольником слоеного теста контур елочки. Удалите излишки теста, сделайте ветки, нарезав полоски, а когда ветки будут готовы, скрутите их на себя, как на видео. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
Смотрите, как приготовить закуску на Новый год:
@cesmak.info А ви вже подумали про різдвяне меню? Я точно ? і серед закусок обов’язково приготую це ? просто, смачно та ефектно. Спробуйте і ви ❤️ ІНГРЕДІЄНТИ 500 г листкового тіста 150 г копченого лосося 100 г плавленого сиру ПРИГОТУВАННЯ: Викладіть сир на листкове тісто у формі ялинки. Накриваємо шматочками копченого лосося і закриваємо ще одним прямокутником листкового тіста. контур ялинки. Видаліть надлишки тіста, зробіть гілки, нарізавши смужки, а коли гілки будуть готові, скрутіть їх на себе. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин. #новорічнірецети#рецептинановийрік#смачнізакуски#новорічнізакуски#новорічністрави#різдвянірецепти#різдвянавипічка♬ оригінальний звук - Кулінарні Рецепти
Напомним, ранее Главред рассказывал о том, как сделать вкусный и легкий рецепт песочного теста из трех ингредиентов.
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