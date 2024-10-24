Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт

Скумбрия - не только вкусная, но и полезная рыба. Она содержит множество полезных веществ, важных для человеческого организма. К тому же, скумбрию можно не только запекать, но и замариновать в домашних условиях.
Как засолить скумбрию кусочками
В своем видео в TikTok Юлия Стеганцева поделилась собственным рецептом приготовления скумбрии.
Вам понадобится:
- скумбрия - 2 шт;
- вода - 1 л;
- сахар - 3 ст. л;
- соль - 2 ст. л;
- лавровый лист - 2-3 шт;
- черный перец горошком.
Маринованная скумбрия - рецепт
Рыбу нужно помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.
Воду, сахар, соль, лавровый лист и черный перец нужно смешать в кастрюле. Данный маринад нужно довести до кипения и полностью охладить.
Почищенную и порезанную рыбу выложите в контейнер и залейте маринадом.
Маринуйте скумбрию минимум одни сутки.
Как быстро приготовить скумбрию - видео:
@steogantseva.yulia Малосольная скумбрия? Чтобы маринад не был такого яркого цвета, хорошо помойте рыбку, не так как я? 1л. воды, 3ст.л. сахара, 2ст.л. соли, лавровый лист 2-3шт. перец горошком Маринад вскипятить и полностью охладить, залить почищенную и порезанную на кусочки рыбу, оставить минимум на сутки, у меня стояла полтора до того как я ее попробовала) #малосольнаярыба#малосольнаяскумбрия#скумбриядома#маринованаяскумбрия#рецептскумбрии♬ Calm Down - Rema
Кто такая Юлия Стеганцева?
Юлия Стеганцева - это украинский блогер, которая делится различными интересными рецептами на своих аккаунтах в TikTok и Instagram. На нее подписалось более 367 тысяч пользователей.
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