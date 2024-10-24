Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт

Такая скумбрия понравится всем вашим родным.

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Рецепт маринованной скумбрии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Скумбрия - не только вкусная, но и полезная рыба. Она содержит множество полезных веществ, важных для человеческого организма. К тому же, скумбрию можно не только запекать, но и замариновать в домашних условиях.

Как засолить скумбрию кусочками

В своем видео в TikTok Юлия Стеганцева поделилась собственным рецептом приготовления скумбрии.

Вам понадобится:

видео дня

скумбрия - 2 шт;

вода - 1 л;

сахар - 3 ст. л;

соль - 2 ст. л;

лавровый лист - 2-3 шт;

черный перец горошком.

Маринованная скумбрия - рецепт

Рыбу нужно помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.

Воду, сахар, соль, лавровый лист и черный перец нужно смешать в кастрюле. Данный маринад нужно довести до кипения и полностью охладить.

Почищенную и порезанную рыбу выложите в контейнер и залейте маринадом.

Маринуйте скумбрию минимум одни сутки.

Как быстро приготовить скумбрию - видео:

Кляр для рыбы / Инфографика: Главред

Кто такая Юлия Стеганцева? Юлия Стеганцева - это украинский блогер, которая делится различными интересными рецептами на своих аккаунтах в TikTok и Instagram. На нее подписалось более 367 тысяч пользователей.

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