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Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт

Мария Николишин
24 октября 2024, 17:32
524
Такая скумбрия понравится всем вашим родным.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт
Рецепт маринованной скумбрии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Скумбрия - не только вкусная, но и полезная рыба. Она содержит множество полезных веществ, важных для человеческого организма. К тому же, скумбрию можно не только запекать, но и замариновать в домашних условиях.

Как засолить скумбрию кусочками

В своем видео в TikTok Юлия Стеганцева поделилась собственным рецептом приготовления скумбрии.

Вам понадобится:

видео дня
  • скумбрия - 2 шт;
  • вода - 1 л;
  • сахар - 3 ст. л;
  • соль - 2 ст. л;
  • лавровый лист - 2-3 шт;
  • черный перец горошком.

Маринованная скумбрия - рецепт

Рыбу нужно помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.

Воду, сахар, соль, лавровый лист и черный перец нужно смешать в кастрюле. Данный маринад нужно довести до кипения и полностью охладить.

Почищенную и порезанную рыбу выложите в контейнер и залейте маринадом.

Маринуйте скумбрию минимум одни сутки.

Как быстро приготовить скумбрию - видео:

@steogantseva.yulia Малосольная скумбрия? Чтобы маринад не был такого яркого цвета, хорошо помойте рыбку, не так как я? 1л. воды, 3ст.л. сахара, 2ст.л. соли, лавровый лист 2-3шт. перец горошком Маринад вскипятить и полностью охладить, залить почищенную и порезанную на кусочки рыбу, оставить минимум на сутки, у меня стояла полтора до того как я ее попробовала) #малосольнаярыба#малосольнаяскумбрия#скумбриядома#маринованаяскумбрия#рецептскумбрии♬ Calm Down - Rema
Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецепт
Кляр для рыбы / Инфографика: Главред

Кто такая Юлия Стеганцева?

Юлия Стеганцева - это украинский блогер, которая делится различными интересными рецептами на своих аккаунтах в TikTok и Instagram. На нее подписалось более 367 тысяч пользователей.

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