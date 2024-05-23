Почему у капусты желтеют листья: 4 самые распространенные причины

Ряд причин могут вызвать пожелтение, засыхание и скручивание листьев у капусты.

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Почему у капусты желтеют листья/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Самые частые проблемы, которые могут возникнуть во время выращивания капусты - пожелтение, скручивание и засыхание листьев у рассады или уже крупного растения. Нередко причиной этого может стать недостаток влаги, особенно если на улице очень высокая температура воздуха. Если именно это является причиной возникновения таких проблем, то в этой ситуации можно помочь, наладив график полива грядок.

Однако бывают и более серьезные причины, почему у капусты желтеют листья. Как отмечается на сайте p-style.com.ua, могут быть следующие причины такой проблемы.

1. Недостаточное количество нужных веществ в почве

Например, если в почве недостаточно азота, то капустные листья могут начать желтеть, а со временем растение и вовсе может погибнуть. Азота может быть недостаточно, если капусту сажали несколько лет подряд на одном и том же месте. Вследствие этого почва истощается.

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Если в почве недостаточное количество фосфора, то растение не будет расти должным образом, ему будет трудно получить нужную форму и набрать объем. В то же время недостаток магния может привести к тому, что у растения будут бледнеть листовые пластины.

Также на растение будет плохо влиять повышенная кислотность почвы.

2. Несоблюдение правил ухода за культурой

Например, если неправильно подобрано место для грядки и капусте не хватает солнечных лучей, то могут начать желтеть листья.

Также нужно следить за тем, на каком типе почвы высаживается капуста. Например, на песчанике это растение не сможет полноценно расти.

Если мало подливать капусту, то на ее листьях также может появиться желтоватый оттенок, а если подливать чрезмерно, то может начать гнить корень.

На рост капусты также может повлиять сильная засуха, весенние заморозки и недостаточное рыхление почвы.

3. Болезни

Листья капусты могут пожелтеть также из-за поражения растения инфекциями или грибком. Такие заболевания опасны для этой культуры, ведь могут привести к ее гибели. Среди заболеваний, которые могут поражать капусту и приводить к пожелтению листьев, в частности следующие - кила, пероноспороз, фузариозное увядание, черная ножка, слизистый бактериоз, серая гниль и т.п.

4. Вирусы и вредители

Навредить капусте могут также вирусы и вредители. Листья могут пожелтеть, если на растение напали майские жуки, совки, тля, медведки или бабочки-капустницы.

Что за овощ белокочанная капуста? Белокочанная капуста — овощная культура, ценный и широко распространённый пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования, сообщает портал "Википедия".

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