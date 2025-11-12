Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Семена погибают еще до посева: эксперт раскрыл пять ошибок при хранении

Руслан Иваненко
12 ноября 2025, 23:18
6
Автор объяснил, какие пять ошибок снижают всхожесть семян почти на 90% в первый год.
Семена
Автор поделился советами по выбору тары / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как избежать потери семян и сохранить урожай на год и более
  • Какие тары и осушители обеспечивают идеальные условия для хранения
  • Почему бумажные пакеты не подходят для длительного хранения

Правильное хранение семян - залог ежегодного урожая.

Главред решил рассказать о советах эксперта, которые помогут избежать потери жизнеспособности семян до 90% уже в первый год.

видео дня

Контроль температуры, влажности и защита от света - три основных фактора, которые влияют на сохранение всхожести семян. Эксперт YouTube-канала "Сад біля Хати" объяснил, почему некоторые сорта ежегодно погибают еще до посева и как этого избежать.

Ошибки в хранении семян

По словам специалиста, пять критических ошибок в хранении семян часто остаются без внимания огородников: избыток влаги, тепло, свет, неправильная тара и отсутствие маркировки. Эти факторы могут снизить жизнеспособность посевного материала до 90% уже в течение первого года.

Семена - это живой организм в состоянии анабиоза. Влага провоцирует преждевременное прорастание или плесень, тепло ускоряет биохимическое дыхание и истощает ресурсы зародыша, а ультрафиолетовый свет разрушает ДНК растения.

Для длительного хранения семян следует тщательно высушить их до твердого, ломкого состояния и поместить в герметичные стеклянные банки или фольгированные (майларовые) пакеты с плотным замком, защищающие от света и воздуха. Перед засыпкой семян тара должна быть полностью сухой. Дополнительный контроль влажности обеспечивают осушители, например силикагель или даже рис, укрытый салфеткой.

Самое оптимальное место для хранения семян - холодильник с температурой около +4 °C в основной камере, подальше от дверцы, где температурные колебания наибольшие. Для длительного хранения можно использовать морозильник, но только при условии идеальной сухости и осторожного размораживания.

Оптимальные условия для хранения

Эксперт также отметил важность маркировки семян с точным описанием сорта и датой сбора, ведь сроки сохранения всхожести варьируются: от 1-2 лет для пастернака и лука до 5-10 лет для томатов, огурцов и тыквы. Для проверки жизнеспособности опытные огородники советуют проращивать небольшую партию семян на влажной салфетке.

Специалист предостерегает: бумажные пакеты для длительного хранения не подходят, ведь они впитывают влагу и провоцируют порчу семян.

Подробнее о том, как правильно сохранить посевной материал, смотрите в видео на канале "Сад біля Хати".

Читайте также:

Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати"

На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

23:44Война
Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:25Фронт
"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Последние новости

23:52

Зачем в СССР клеили газеты под обои: неожиданная причина

23:44

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

23:28

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

23:18

Семена погибают еще до посева: эксперт раскрыл пять ошибок при хранении

22:36

Пережили целые поколения: определены 10 самых долговечных двигателей

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
22:31

Как появились казаки: что скрывают самые известные исторические гипотезы

22:30

Начнется "дрейф республик": экс-сотрудник СБУ назвал условие распада РоссииВидео

22:29

Сюрприз для "Шахедов": в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности

22:12

Тайна железнодорожной "зебры": что скрывают полосы на столбах вдоль путей

Реклама
22:10

Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надеватьВидео

21:47

Большой праздник 13 ноября: что можно и нельзя делать в этот день

21:29

Будет в каждом доме в 2026: тренды дизайна интерьеров

21:25

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:24

Обладают редким даром: родившиеся в эти три месяца, несут свет даже в темные времена

21:08

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:02

Нереальный подарок: дочь подарила 65-летней матери шикарное преображение

20:59

Не только с "автоматом": какие авто нельзя заводить "с толкача"

20:35

Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

20:27

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

20:02

Сборная Франции ставит амбициозную цель: что задумал Дешам в матче с Украиной

Реклама
19:52

Роксолана на самом деле не Лисовская: какой была настоящая фамилия жены Сулеймана

19:48

Alyona Alyona призналась, почему не выступает с Jerry Heil после "Евровидения"

19:19

Является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе

19:10

Какая самая большая мечта россиян и Путинамнение

19:03

Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска, которая удивит гостей

18:50

"Враг имеет четкую задачу": эксперт раскрыл, куда идут оккупанты на Запорожье

18:47

Кто контролирует Покровск и находятся ли ВСУ в окружении - Сырский сделал заявление

18:44

"Был рад": известный артист рассказал, где служит после мобилизации

18:39

Продукт первой необходимости будет дорожать каждый месяц - прогноз экономиста

17:59

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:51

ФИДЕ подала жалобу на российского шахматиста из-за смерти гроссмейстера из США

17:38

Папа Римский - киноман: Понтифик Лев XIV назвал 4 любимых фильмаВидео

17:34

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

17:25

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

17:23

Как Миндичу удалось пересечь границу: в ГПСУ сделали заявление

17:19

После требования Зеленского: министр энергетики Гринчук подала в отставку

17:14

Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе

16:40

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой с блокнотом за 71 секунду

16:33

Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

16:21

Валюта внезапно "полетела" вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

Реклама
16:01

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

16:01

На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

15:56

Есть важные результаты: Зеленский назвал потери РФ от санкций

15:52

Вы почувствуете свою силу: три знака зодиака выходят из тени

15:51

Обычная вода не справится: как быстро удалить птичий помет с авто

15:51

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволятВидео

15:47

В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы

15:38

Подорожает ли популярная крупа в ближайшее время: экономист сказал, к чему готовиться

15:31

Куда делась модель Алла Костромичева: что о ней известно

15:26

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию и получить льготы: кого это касается

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Простые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять