Ученые назвали самую вкусную группу крови для комаров

Комары отлично распознают группу крови человека.
Ученые выяснили взаимосвязь между группой крови человека и тем, насколько часто его кусают комары. Оказалось, что насекомые отлично распознают группу крови человека по запаху.
По результатам исследований выяснилось, что комары чаще всего выбирают "жертв" с первой группой крови, пишет changeua.com.
"Специалисты провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, что любимая группа крови комаров – первая. Именно по этой причине ее обладатели чаще страдают от комариных укусов", – говорится в исследовании.
По словам ученых, в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты. Определяют комары группу крови по запаху - именно состав крови влияет на аромат, который исходит от человека.
При этом удалось выяснить, что нередко страдают от комаров также и обладатели второй группы крови – правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.
Что касается людей с третьей и четвертой группами, то им повезло в этом смысле гораздо больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях.
Напомним, ранее ученые назвали самую уязвимую к коронавирусу группу крови.