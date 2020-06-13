Ученые назвали самую вкусную группу крови для комаров

Комар выбирает "жертву" в зависимости от группы крови / Фото pixabay.com

Ученые выяснили взаимосвязь между группой крови человека и тем, насколько часто его кусают комары. Оказалось, что насекомые отлично распознают группу крови человека по запаху.

По результатам исследований выяснилось, что комары чаще всего выбирают "жертв" с первой группой крови, пишет changeua.com.

"Специалисты провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, что любимая группа крови комаров – первая. Именно по этой причине ее обладатели чаще страдают от комариных укусов", – говорится в исследовании.

По словам ученых, в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты. Определяют комары группу крови по запаху - именно состав крови влияет на аромат, который исходит от человека.

При этом удалось выяснить, что нередко страдают от комаров также и обладатели второй группы крови – правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.

Что касается людей с третьей и четвертой группами, то им повезло в этом смысле гораздо больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях.

Напомним, ранее ученые назвали самую уязвимую к коронавирусу группу крови.