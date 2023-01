Голос країни и Андрей Мацола передали ВСУ оборудование, деньги на которое собрали в 12 сезоне шоу

Зрители, звезды и другие благотворители присоединились к сбору в пользу украинских военных.

Голос країни-12 - благотворители собрали миллион гривен на средства для аэроразведки / Пресс-служба

К масштабному окончанию 12 сезона Голосу країни, который прервала война, было приковано внимание всей страны и мира. В течение сезона зрители имели возможность принять участие в благотворительном сборе на средства аэроразведки для украинских защитников.

К благотворительности присоединился меценат и тренер команды "Второй Шанс" на Голосі країни Андрей Мацола. Своим вкладом в сумме 2 миллиона 600 тысяч гривен он полностью закрыл благотворительный сбор.

На днях Голос країни, народный тренер Андрей Мацола, фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" и платформа Dobro.ua передали 77-й аэромобильной десантно-штурмовой бригаде комплект средств аєроразведки. Благодаря зрителям главного музыкального проекта и народному тренеру Андрею Мацоле удалось собрать 3 млн гривен на 17 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Fly More Combo и Matrice 300 RTK.

На средства, собранные на Голосі країни-12, приобрели снаряжение для ВСУ / Пресс-служба

Такие птички помогут нашим воинам корректировать свою спасительную работу, точно и вовремя отслеживать опасность и планировать эффективные действия для освобождения Украины от оккупанта.

Кроме того, Фонд обеспечил аероразведчиков бригады антеннами, ноутбуками, планшетами с защитой и дополнительной памятью и организовал обучение для максимальной эффективности.

На средства, собранные на Голосе страны-12, приобрели снаряжение для ВСУ / Пресс-служба

Таким образом, благотворители Голосукраїни и фонда "Повернись живим" обеспечили новую бригаду Вооруженных сил необходимым минимумом беспилотников ротного уровня.

Посмотреть видеоотчет от фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" можно по ссылке.

На средства, собранные на Голосі країни-12, приобрели снаряжение для ВСУ / Пресс-служба

Напомним, суперфинал проходил в специальном формате, который соответствовал военному времени. По результатам зрительского голосования, победительницей стала хранительница украинской культуры Мария Квитка из команды "Второй шанс". По специальности Мария - фольклорист, до беспамятства влюблена в этнические украинские костюмы и аутентичную музыку.

Победительница Голосу країни-12 Мария Квитка и звездные тренеры Александра Зарицкая и Андрей Мацола / Пресс-служба

Локацией для вечера украинской песни стала станция киевского метрополитена Майдан Незалежності, которая с начала полномасштабной войны официальным указом была закрыта, а также стала знаковым местом встречи киевлян, проведения событий, вручения Государственных премий и даже записи интервью Президента. Интересно, что в условиях напряженной ситуации с электроэнергией в столице творческая команда организовала питание сцены и декораций от генераторов.

Голос страны-12 - награждение победительницы проекта Марии Квитки / Пресс-служба

К масштабному завершению 12 сезона было приковано внимание множества стран, транслирующих свои адаптации формата The Voice. 17 стран выразили свою поддержку украинскому Голосу країни и пожелали успехов и вдохновения в своих видеообращениях. Поддержку выразили тренеры проекта The Voice в Перу, Нидерландах, Непале, Румынии и даже США. Гвен Стефани, Камила Кабело, Джон Ледженд, Блэйк Шелтон и ведущий шоу Карсон Дейли из красных кресел американского The Voice обратились к украинцам со словами поддержки и любви.

77 аэромобильная десантно-штурмовая бригада благодарит за предоставленное оборудование всем телезрителям проекта Голос країни.