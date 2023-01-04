Голос країни и Андрей Мацола передали ВСУ оборудование, деньги на которое собрали в 12 сезоне шоу

К масштабному окончанию 12 сезона Голосу країни, который прервала война, было приковано внимание всей страны и мира. В течение сезона зрители имели возможность принять участие в благотворительном сборе на средства аэроразведки для украинских защитников.
К благотворительности присоединился меценат и тренер команды "Второй Шанс" на Голосі країни Андрей Мацола. Своим вкладом в сумме 2 миллиона 600 тысяч гривен он полностью закрыл благотворительный сбор.
На днях Голос країни, народный тренер Андрей Мацола, фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" и платформа Dobro.ua передали 77-й аэромобильной десантно-штурмовой бригаде комплект средств аєроразведки. Благодаря зрителям главного музыкального проекта и народному тренеру Андрею Мацоле удалось собрать 3 млн гривен на 17 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Fly More Combo и Matrice 300 RTK.
Такие птички помогут нашим воинам корректировать свою спасительную работу, точно и вовремя отслеживать опасность и планировать эффективные действия для освобождения Украины от оккупанта.
Кроме того, Фонд обеспечил аероразведчиков бригады антеннами, ноутбуками, планшетами с защитой и дополнительной памятью и организовал обучение для максимальной эффективности.
Таким образом, благотворители Голосукраїни и фонда "Повернись живим" обеспечили новую бригаду Вооруженных сил необходимым минимумом беспилотников ротного уровня.
Посмотреть видеоотчет от фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" можно по ссылке.
Напомним, суперфинал проходил в специальном формате, который соответствовал военному времени. По результатам зрительского голосования, победительницей стала хранительница украинской культуры Мария Квитка из команды "Второй шанс". По специальности Мария - фольклорист, до беспамятства влюблена в этнические украинские костюмы и аутентичную музыку.
Локацией для вечера украинской песни стала станция киевского метрополитена Майдан Незалежності, которая с начала полномасштабной войны официальным указом была закрыта, а также стала знаковым местом встречи киевлян, проведения событий, вручения Государственных премий и даже записи интервью Президента. Интересно, что в условиях напряженной ситуации с электроэнергией в столице творческая команда организовала питание сцены и декораций от генераторов.
К масштабному завершению 12 сезона было приковано внимание множества стран, транслирующих свои адаптации формата The Voice. 17 стран выразили свою поддержку украинскому Голосу країни и пожелали успехов и вдохновения в своих видеообращениях. Поддержку выразили тренеры проекта The Voice в Перу, Нидерландах, Непале, Румынии и даже США. Гвен Стефани, Камила Кабело, Джон Ледженд, Блэйк Шелтон и ведущий шоу Карсон Дейли из красных кресел американского The Voice обратились к украинцам со словами поддержки и любви.
77 аэромобильная десантно-штурмовая бригада благодарит за предоставленное оборудование всем телезрителям проекта Голос країни.