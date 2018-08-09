"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов

"Заря" сыграла первый матч квалификации ЛЕ / uefa.com

В четверг, 9 августа, в Запорожье состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" встречалась с португальской "Брагой". Игра завершилась со счетом 1:1 - подопечные Вернидуба вырвали ничью у португальских гостей.

Несмотря на ожесточенные боевые действия на поле к концу первого тайма мяч ни разу не побывал в чьих-то воротах - "Брага" не ожидала того, что ей так легко отдадут инициативу, а "Заря" сидела в обороне.

Лишь во втором тайне Орта сумел воспользоваться "зевком" защиты и удачно направил мяч прямиком в ворота "Зари" - вины Фелипе здесь не было, он просто не успел среагировать. Однако уже через три минуты луганчане отыгрались, когда Караваев всадил мяч в ворота португальцев.

На самом деле домашняя ничья, еще и с пропущенным мячом – не самый лучший результат в плане оценки шансов, но игра "Зари" на последних минутах внушает оптимизм и надежду - ведь "Брага" далеко не тот соперник, которого невозможно пройти.

Запорожье, "Славутич Арена", 5365 зрителей

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч

"Заря" - "Брага" 1:1

Голы: Караваев (71) - Рикарду Орта (69)

"Заря": Луис Фелипе – Михайличенко, Вернидуб, Сваток, Тымчик – Харатин, Силас (Гордиенко, 66) – Хомченовский, Леднев (Кочергин, 71), Караваев – Рафаэль Силва (Кабаев, 73).

"Брага": Матеус - Марсело Гойяно, Виана, Раул Силва, Секейра – Рикарду Орта (Фабиу Мартинш, 90), Клаудемир, Франсержио, Жоау Новайш (Рикарду, 89), Эшгайю - Уилсон Эдуарду (Диего Соуза, 78).

Предупреждения: Леднев (27), Харатин (80) - Уилсон Эдуарду (25), Жоау Новайш (43).

Видео голов:

Орта, "Брага"



Караваев, "Заря"



Напомним, ранее состоялся еще один матч квалификации ЛЕ. В Одессе "Мариуполь" принимал французский "Бордо" и проиграл со счетом 1:3.