"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы

"Мариуполь" проиграл "Бордо" в Одессе / Sky Sports

В четверг, 9 августа, в Одессе состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором встречались "Мариуполь" и французский "Бордо". Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

В первом тайме украинской команде удалось открыть счет в матче. На 7-ой минуте Дмитрий Мишнев оказался первым на подборе на линии штрафной и точно пробил в угол ворот соперника.

Однако французы сумели отыграться еще до перерыва. На 33-й минуте Гаэтан Лаборде получил передачу от Юнусса Санкаре на линии штрафной и носком пробил Рустама Худжамова.

Отметим, что голкипер хозяев подвел свою команду через 4 минуты. Худжамов замешкался с принятием решения, а затем попал мячом в Лаборде — от француза тот залетел в ворота.

Во втором тайме гости смогли укрепить свое преимущество. На 49-ой минуте Орельен Тчуамени пробил точно в угол с линии штрафной после скидки Санкаре и установил окончательный счет в матче - 3:1.

"Мариуполь" — "Бордо" 1:3

Голы: Мишнев, 7 — Лаборде, 33, 37, Тчуамени, 49

"Мариуполь": Худжамов — Дава (Вакула, 66), Яворский, Быков — Полегенько, Тищенко (Горбунов, 82), Пихаленок, Мишнев, Демири — Фомин, Чурко (Борячук, 46).

"Бордо": Костиль — Гайич (Левчук, 78), Кунде, Пабло, Пундж — Санкаре (Вада, 87), Плашил, Тчуамени — Камано, Лаборде, Юссуф (Лерагер, 78).

Предупреждения: Чурко, Демири.

Отметим, что ответный матч во Франции состоится через неделю, 16 августа.

Напомним, 2 августа, в Одессе состоялся ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором "Мариуполь" принимал шведский "Юргорден". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.