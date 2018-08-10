Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео

Фредрику Клюверу разбили голову во время матча / Скриншот/YouTube

Вопиющий инцидент произошел в ходе поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским "Штурмом" и кипрским АЕКом. На 78-й минуте брошенная с трибун бутылка попала в голову боковому арбитру из Швеции Фредрику Клюверу.

Пострадавший рухнул на газон, а обильное кровотечение удалось остановить лишь медикам. Между тем хулиган, швырнувший бутылку, поспешил скрыться с трибуны и затеряться в толпе.

В то же время полиции при помощи камер видеонаблюдения удалось идентифицировать хулигана и задержать его. Теперь он должен понести заслуженное наказание за свой поступок, сообщает Goal.

Отметим, что судя по всему санкции в виде штрафа и дисквалификации также будут применены к австрийскому клубу и к стадиону.

Травмированный арбитр так и не смог продолжить свою работу, а его роль до финального свистка выполнял четвертый рефери.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел в 2004 году во время матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и киевским "Динамо".

На последних минутах первого тайма при счете 1:0 в пользу киевлян римляне остались в меньшинстве. Взбешенные фанаты "Ромы" начали забрасывать шведского рефери Андреаса Фриска посторонними предметами, а после свистка на перерыв запущенная с трибун зажигалка угодила шведу в голову. Арбитр принял решение прекратить матч, в результате "Роме" присудили техническое поражение со счетом 0:3 и обязали провести два домашних матча без зрителей.

Накануне в рамках квалификации ЛЕ состоялись матчи с участием украинских команд: в Одессе "Мариуполь" уступил французскому "Бордо" 1:3, а в Запорожье луганская "Заря" сыграла вничью 1:1 с португальской "Брагой".