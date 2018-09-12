Гусев решил "убить" в себе игрока

Олег Гусев сказал, что должен "убить" в себе игрока / fcdynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник, тренер молодежной команды киевского "Динамо" Олег Гусев заявил, что должен "убить" в себе игрока.

В футболе также необходимо знать теорию, приводит слова специалиста сайт клуба.

"Если я выбрал эту профессию, должен "убить" в себе игрока. Не знаю, получилось это или нет, но я стараюсь, осваиваюсь, стараюсь перенять опыт нашего тренерского штаба, учусь и понимаю, что впереди много работы", — отметил Гусев.

Собеседник добавил, что в ноябре будет сдавать экзамены на тренерскую лицензию категории А и, если все пройдет успешно, этот тренерский диплом даст ему право официально работать помощником тренера или главным тренером команды Премьер-лиги.

"Со временем можно будет подумать и о получении диплома категории PRO", — подчеркнул он.

Напомним, Олег Гусев был игроком "Динамо" с 2003 по 2016 год, провел в его составе 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016-го срок действия контракта полузащитника истек, полгода он поддерживал форму самостоятельно.

В июне 2017 года стало известно, что киевская команда снова подписала контракт с футболистом. В документе говорилось, что Гусев будет выступать за клуб один сезон — до лета 2018 года. Позже футболист покинул "Динамо" и вошел в тренерский штаб его молодежки.