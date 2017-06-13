Гусев возвращается в "Динамо"

Киевское "Динамо" снова подписало контракт с полузащитником Олегом Гусевым, в документе написано, что футболист будет выступать за клуб один сезон — до лета 2018 года.

Об этом сообщили сайте ФК.

По его данным, у "динамовцев" сейчас отпуск, игрок присоединится к команде после его окончания и отправится с ней на сбор, который пройдет в Австрии (начнется 26 июня).

Гусевым был игроком "Динамо" с 2003 по 2016 год, провел в его составе 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016-го срок действия контракта полузащитника истек, последние полгода он поддерживал форму самостоятельно.

Напомним, в конце мая Сергей Ребров заявил об отставке с поста главного тренера "Динамо". Позже стало известно, что должность занял белорус Александр Хацкевич. СМИ уже назвали зарплаты специалистов в клубе.