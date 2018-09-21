Украинская спортсменка стала самой юной чемпионкой мира по дзюдо

Дзюдо Белодед / ijf

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала самой юной победительницей мирового первенства по этому виду спорта.

Девушка, родившаяся 10 октября 2000 года, одержала победу на чемпионате мира по дзюдо в столице Азербайджана − Баку.

Белодед участвовала в весовой категории до 48 километров во втором раунде, где благодаря ваза-ари (7 очков) одержала победу над представительницей Косово Дистрией Красничи. Далее она две досрочно победила, иппоном (10 очков), у китаянки Яо Ксион и у Отгонцецег Галбадрах (Казахстан).

В полуфинале Белодед снова ваза-ари победила олимпийскую чемпионку Рио-2016 Паулу Парето (Аргентина). В финале против японки Фаны Танаки украинка уже на третьей минуте схватки провела атаку и выиграла досрочно – иппоном.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Белодед одержала победу на престижном турниер по дзюдо.