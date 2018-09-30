На ЧМ по шашкам украинцы добыли три "золота"

На чемпионат мира по шашкам-64 украинцы завоевали три "золота" / Скриншот видео с youtube.com

В турецком Измире прошел чемпионат мира по шашкам-64 (бразильский стиль), сборная Украины завоевала три золотые медали.

В блице победу одержали Юрий Аникеев и Елена Короткая, пишет УНИАН со ссылкой на Федерацию шашек Украины.

Агентство отметило, что украинец на три балла опередил в турнирной таблице своего основного конкурента и многократного чемпиона мира — россиянина Александра Шварцмана.

Короткая дважды стала триумфатором ЧМ — ей также удалось победить в классической программе.

Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед (весовая категория до 48 кг) стала самой юной победительницей чемпионата мира по этому виду спорта в столице Азербайджана — Баку.