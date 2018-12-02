"Самая сильная сборная": Шевченко оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2020

Андрей Шевченко / ffu.org.ua

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оценил результат жеребьевки отбора на Евро-2020.

"В принципе, очень все хорошие команды. Надеялись, что с третьей корзины...наверное, самая сильная сборная попалась оттуда - Сербия. Еще есть чемпионы Европы. По игре будем готовиться, чтобы не уступить Португалии и Сербии.

Главное, чтобы лидеры подошли к матчам в полной боевой готовности. Сейчас посмотрим календарь, будем планировать, как выходить из группы", - заявил он в комментарии телеканалу Футбол 2.

По мнению главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, в группе В есть три претендента на две путевки в финальную стадию турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

"И Португалия - один из таких кандидатов. Нам удалось избежать встречи с Германией.

Украина и Сербия - сложные соперники, обе сборные выиграли свои группы Лиги наций. Обе сборные находятся на подъеме. А Украина всегда доставляет проблемы оппонентам", - подчеркнул Сантуш.

Напомним, в Дублине состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Сборная Украины попала в группу В. Соперниками команды Андрея Шевченко стали: Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.