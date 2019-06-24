Известная теннисистка показала знойное тело на Майорке

Фанни Штоллар готовится к Уимблдону на испанских пляжах.
Последней подготовкой перед Уимблдоном у венгерской теннисистки Фанни Штоллар был турнир на Майорке.
В перерывах между матчами теннисистка срочно исправляла теннисный загар, образующийся сам собой из-за игры на открытом воздухе в спортивной форме.
Фанни засветила свое знойное тело на местном пляже, о чем свидетельствуют фото в социальных сетях.
Кроме пляжа теннисистка думает о подготовке к Уимблдону.
Напомним, что на Уимблдоне примет участие теннисистка с восемью пальцами.