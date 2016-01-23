В Германии украинские биатлонисты выиграли две гонки

В субботу, 23 января, в немецком Арбере украинские спортсмены выиграли две гонки шестого этапа Кубка Международного союза биатлона (IBU).

Об этом пишет ZN.UA.

В то же время издание уточнило, что наши соотечественники одержали победы в супермиксте и смешанной эстафете.

"В первом виде биатлонной гонки успех праздновал украинский дуэт в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко", — отметили журналисты.

По их данным, от победителей на шесть секунд отстали представители Казахстана, а замкнули тройку лидеров норвежцы.

"В смешанной эстафете сборная в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Руслана Ткаленко и Дмитрия Русинова сумела победить с солидным преимуществом над конкурентами. В тройку также вошли Норвегия и Беларусь", — добавило издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в немецком Рупольдинге завершилась женская эстафетная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира, которую выиграла сборная Украины (обошла на финише команду Германии).

Фото: biathlon.com.ua