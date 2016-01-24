Лидер "Шахтера" хочет побыстрее покинуть команду Луческу

Полузащитник и лидер донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра, который возглавляет бомбардирскую гонку в Премьер-лиге, уже в январе хочет покинуть стан "горняков" и перебраться в другой чемпионат.

Об этом заявил сам Тейшейра, пишет Football.ua со ссылкой на Goal.com.

"Хотел бы уйти в январе и уже сказал об этом клубу. "Шахтер" получил очень хорошее предложение, и сейчас работают в этом направлении", — заявил Тейшейра.

"Если я не перейду сейчас, то сделаю это в летнее время. После шести лет в "Шахтере" я хочу перейти и уже говорил об этом с женой и дочерью".

"Это моё желание. Знаю, что мною интересуются Челси и Ливерпуль, но я не говорил с ними. Английская лига – очень сильная. Готов играть в ней", — отметил Алекс.

"Не исключаю, что могу перейти в другую лигу, но хочу играть именно в Англии. Думаю, там сильнейший чемпионат в мире. Это был бы прекрасный вызов для меня. Моя цель – перейти в большой клуб", — заявил бразилец.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда "Шахтер" вернется на "Донбасс Арену".