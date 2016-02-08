Испанский сбор "Шахтера": разгромная победа над грузинским "Локомотивом"

Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу над "Локомотивом" из Тбилиси в контрольном матче на подготовительном сборе в Испании.

Игра завершилась со счетом 5:2, сообщает ТСН.

В середине первого тайма "горняки" вели уже 2:0 — благодаря голам Малышева и Борячука. Один гол отквитал Бенашвили, забив 11-метровый.

Во второй половине игры команда Мирчи Луческу забила еще трижды. Гладкий оформил дубль, еще один гол на счету бразильца Марлоса. А в концовке грузины забили еще раз. Первый удар Чантурия пришелся в стенку, а со второй попытки мяч все же залетел в ворота Андрея Пятова.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" продал своего лидера в Китай за 50 миллионов.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).