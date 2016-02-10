Испанские сборы: поражение "Динамо" и ничья "Шахтера"

В среду, 10 февраля, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" провели очередные матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Киевляне сыграли с испанской "Малагой", а "Шахтер" — с датским "Раннерсом", отмечает ZN.UA.

Динамовцы не смогли справиться с "Малагой". Подопечные Сергея Реброва первый мяч пропустили уже на 32-й секунде матча — защитники ошиблись и позволили Орте выйти один на один с Шовковским. А на 13-й минуте испанцы удвоили преимущество — тот же Орта точно пробил из-за пределов штрафной. Отыграть хотя бы один мяч "Динамо" не удалось.

"Динамо" — "Малага" (Испания) — 0:2

Голы: Орта (1, 13)

"Динамо": Шовковский, Хачериди, Силва, Вида, Драгович, Гусев (Яковенко, 65), Гармаш (Сидорчук, 75), Рыбалка, Буяльский, Гонсалес, Мораес (Теодорчик, 76).

"Шахтер" в матче против "Раннерса" отличиться не сумел, но и свои ворота сохранил сухими. "Горняки" прервали серию из семи подряд побед в межсезонье.

"Раннерс" (Дания) — "Шахтер" — 0:0

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Степаненко, Малышев, Марлос (Борячук, 78), Эдуардо (Феррейра, 66), Тайсон (Зубков, 69), Гладкий (Веллингтон, 46).

Напомним, ранее сообщалось, что на сборах в Испании "Шахтера" одержал разгромную победу над грузинским "Локомотивом".

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).