Португальский полузащитник "Динамо" может продолжить карьеру в Китае

Португальский полузащитник киевского "Динамо" Мигель Велозу в ближайшее время может карьеру в Китае.

Китайский клуб "Бейцзин Гуоань" сделал "Динамо" серьезное предложение, сообщает Footballtransfer.

Отмечается, что за 29-летнего португальца, контракт которого истекает летом, китайцы предлагают 5 миллионов евро.

Вместе с тем подчеркивается, что сам футболист намерен продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" хочет перехватить у "Динамо" молодого таланта "Зари".