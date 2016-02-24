Лига чемпионов: после первого тайма "Динамо" проигрывает англичанам, видео голов

В среду, 24 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский" в 21:45 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и английским "Манчестер Сити".

После первого тайма счет в матче 0:2 в пользу гостей, передает Football.ua.

На 15-й минуте Яя Туре исполнил точную подачу с углового в штрафную на Серхио Агуэро, а тот отправил мяч в сетку.

А на 41-й минуте гости удвоили счет. Агуэро здорово пяткой передал мяч на левом краю чужой штрафной на Рахима Стерлинга, а тот затем прострелил во вратарскую, где Давид Силва ударом в касание замкнул этот пас.

Напомним, эксперты дали прогнозы на матч "Динамо" — "Манчестер Сити".

Видео: RAkk Dii.