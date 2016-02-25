Маркевич нашел замену Селезневу

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал трансфер лидера атаки команды Евгения Селезнева в "Кубань" и рассказал, кем можно заменить игрока в составе команды.

Об этом сообщает Футбол 24.

"Евгений два дня назад улетел в Краснодар. Я до последнего момента не знал, что он уедет. Ну а потом уже решили, так что ничего не поделаешь", — начал тренер.

Комментируя вопрос о том того, насколько ощутима эта потеря для "Днепра", Маркевич ответил: "Уже много у нас потерь, приходится с этим мириться. Надо работать с теми футболистами, которые остались с нами. Переведем Матеуса в атаку, будем выходить из этой ситуации".

Напомним, ранее турецкие и португальские СМИ сообщали об интересе к Селезневу со стороны "Галатасарая" и "Спортинга", а агент форварда Вадим Шаблий говорил о том, что интерес к нему проявляет один из грандов украинского футбола.

Евгений Селезнев за время своих выступлений в "Днепре" стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате Украины (68 голов в 139 матчах), Кубке Украины (вместе с Дмитрием Михайленко, по 10 голов в 18 матчах) и еврокубках (10 голов в 35 матчах).