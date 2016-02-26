УЕФА может наказать "Манчестер Сити" из-за поведения английских фанатов в Киеве

Против соперника киевского "Динамо" в 1/8 Лиги чемпионов — английского "Манчестер Сити" УЕФА может завести дело из-за поведения болельщиков "горожан" во время матча в Киеве 24 февраля.

Фанаты "Сити" пытались перелезть через ограждение на соседний сектор и на беговые дорожки "Олимпийского", пишет Sport.ua.

Отмечается, что УЕФА может серьезно наказать английский клуб, поскольку это уже не первые нарушения правил фанатами. Ранее клуб предупреждали из-за того, что болельщики освистывали гимн Лиги чемпионов.

Дело рассмотрят на заседании КДК УЕФА 17 марта. В "МанСити" утверждают, что случай в Киеве был единичный и фанат уже наказан клубом.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет УЕФА изначально наказал "Динамо" проведением двух домашних матчей без зрителей в еврокубках и одним условно, а также штрафом в размере 100 тысяч эвро.

Киевляне понесли наказание за поведение болельщиков клуба во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси", который прошел 20 октября 2015 года и завершился со счетом 0:0.

В частности, во время встречи фанаты избили темнокожих болельщиков и устроилимассовые беспорядки. Условное наказание вступит в силу, если повторится аналогичная ситуация в течение трех лет.

Позже УЕФА ослабил санкции для киевского "Динамо" и разрешил провести матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" в присутствии зрителей.

Фото: isport.ua.