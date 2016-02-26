Новым президентом ФИФА избран швейцарец Джанни Инфантино

26 февраля 2016, 19:41

Следующие выборы президента ФИФА состоятся в 2019 году.

Джанни Инфантино

Швейцарец Джанни Инфантино избран президентом Международной федерации футбола (ФИФА).

Он получил поддержку во втором туре голосования ассоциаций-членов организации, передает ТАСС.

Отмечается, что выборы состоялись в швейцарском Цюрихе. 45-летний Инфантино, который является Генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), получил 115 голосов из 207.

"Я принимаю пост и согласен с выборами", — сказал Инфантино после победы.

Помимо швейцарца, в выборах участвовали глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа, принц Иордании Али бен аль-Хусейн, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань и представитель ЮАР Мосимо Габриэль (Токио) Сехвале, снявший свою кандидатуру за несколько минут до начала выборов.

Инфантино стал девятым президентом ФИФА в истории. Ранее организацию возглавляли француз Робер Герен (1904 - 1906 гг.), англичанин Дэниел Вулфолл (1906 - 1918), француз Жюль Римэ (1931 - 1954), бельгиец Рудолф Селдрейерс (1954 - 1955), англичанин Артур Дрюри (1955 - 1961), англичанин Стенли Роуз (1961 - 1974), бразилец Жоао Авеланж (1974 - 1998), швейцарец Йозеф Блаттер (с 1998 года).

Следующие выборы президента ФИФА состоятся в 2019 году. Таким образом, Инфантино завершит мандат Блаттера, который был переизбран на очередной президентский срок в мае 2015 года, однако спустя несколько дней на фоне коррупционного скандала объявил о досрочном уходе с поста главы ФИФА.

Инфантино родился 23 марта 1970 года в городке Бриг, находящемся в швейцарском кантоне Вале. Он является дипломированным юристом. Начал работу в УЕФА в августе 2000 года. В октябре 2009 года был назначен генсеком организации, став "правой рукой" президента УЕФА Мишеля Платини. К заслугам Инфантино можно отнести работу по расширению числа участников финальной стадии чемпионата Европы с 16 до 24 команд. Также он лоббировал проведение Евро-2020 в 13 странах. Одним из главных его достижений в УЕФА является запуск финансового "фэйр-плей".

Швейцарец заявил о намерении баллотироваться на пост президента ФИФА 26 октября 2015 года, заручившись полной поддержкой исполкома УЕФА. Это случилось после того, как президент УЕФА Мишель Платини, намеревавшийся возглавить организацию, был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней. В январе Платини, в итоге дисквалифицированный на 8 лет (позже дисквалификация была сокращена до 6 лет), отказался от участия в выборах, и большинство членов УЕФА поддержало Инфантино.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА предрекают банкротство к 2018 году.

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