Сенсационная победа "Украинских атаманов" над "Кубинскими укротителями": опубликованы фото и видео

В Харькове поединок "Украинских Атаманов" во Всемирной боксерской серии против "Кубинских укротителей" закончился сенсационной победой наших боксеров — 3:2.

"Украинские атаманы" лидируют в своей группе в рамках Всемирной серии бокса (WSB), сообщает Ukrainian Boxing Federation на своей странице в Facebook.

Первый бой был за нашими боксерами, пишет box.sport.ua.

Весовая категория 52 кг: Максим Фатич — Йосбани Веитиа Сото 2:1 (49:46, 45:50, 48:47)

Второй мы уступили, кубинцы сравняли счет встречи 1:1.

Весовая категория 60 кг: Виктор Славинский – Лазаро Альварез Эстрада 0:2 (44:50, 47:47, 44:50)

Атаманы вышли вперед 2:1 после победы чемпиона Украины-2015 Сергея Богачука, который в интереснейшем бою показал характер и переломил ход поединка с соперником. Напомним, что он победил действующего олимпийского чемпиона!

В 1-м раунде кубинец засыпал нашего боксера ударами и казалось, что Сергей вот-вот получит нокдаун. Однако Богачук собрал всю волю в кулак и под оглушительную поддержку харьковских трибун сумел выстоять.

Ростислав Архипенко поставил жирную точку в мачте, победив своего соперника.

После этой победы украинцы возглавили свою Группу А. В активе атаманов 9 очков и ни одного поражения. На втором месте — кубинцы с 7-ю баллами.

Результаты боев "Украинские атаманы" — "Кубинские укротители"

52 кг: Максим Фатич — Йосбани Вейтиа Сото — 2:1 (49:46, 45:50, 48:47)

60 кг: Виктор Славинский — Ласаро Альварес Эстрада — 0:2 (44:50, 47:47, 44:50)

69 кг: Сергей Богачук — Рониэль Иглесиас Сотолонго — 2:1 (48:47, 49:46, 47:48)

81 кг: Максим Коц — Хулио Ла Крус– 0:3 (44:50, 45:50, 44:50)

91 кг: Ростислав Архипенко — Леньєр Перо — 2:1 (47:48, 49:46, 48:47)

Отамани перемагають "Кубинських Домадорес"!!!!3:2 і ми створюємо головну сенсацію на груповому турнірі змагань!Браво... Опубликовано Ukrainian Boxing Federation 27 февраля 2016 г.

Стоит отметить, что 12 марта "Атаманы" проведут выездную битву с "Китайскими драконами", которых украинцы розгромили со счетом 5:0.

Видео: Спорт для всех; фото: box.sport.ua; facebook.com/UkrainianBoxingFederation