Шесть российских спортсменов за месяц попались на допинге

За месяц шесть представителей сборной России в разных видах спорта не прошли допинг-тест.

При этом о пяти случаях стало известно в последние два дня, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в начале февраля допинг-проба велосипедиста команды "Катюша" Эдуарда Ворганова дала положительный результат. 7 марта в употреблении мельдония уличена фигуристка Екатерина Боброва, вечером того же дня теннисистка Мария Шарапова объявила, что в ее пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии-2016, был обнаружен мельдоний. На следующий день стало известно еще о трех аналогичных случаях у конькобежца Павла Кулижникова, шорттрекиста Семена Елистратова, волейболиста Александра Маркина.

Причем практически все атлеты входят в элиту мирового спорта. Шарапова является победительницей всех турниров серии "Большого шлема", включая самый известный и престижный в мире Уимблдонский турнир, а также завоевала серебро Олимпиады-2012 в Лондоне. Боброва является олимпийской чемпионкой командного турнира фигуристов Сочи-2014, Елистратов — чемпион мира и Европы, а также олимпийский чемпион Сочи-2014. В свою очередь, Кулижников является 5-кратным чемпионом мира в разных дисциплинах.

В то же время Ворганов выступает в профи-команде и регулярно участвует в самых престижных велогонках, а Маркин в последнее время является волейболистом основного состава сборной России.

По словам министра спорта России Виталия Мутко, может стать известно еще о нескольких случаях употребления препарата. Вместе с тем, он надеется, что массового характера эти дисквалификации носить не будут.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев также заявил, что сборная России не будет отстранена от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро из-за последних допинг-скандалов.

Вещество мельдоний (название препарата — "Милдронат") применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний. Обнаружение в пробе спортсмена данной субстанции как в соревновательный, так и во внесоревновательный период является нарушением антидопинговых правил с 1 января 2016 года. Вещество относится к классу S4 запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (гормоны и модуляторы метаболизма).

Напомним, ранее сообщалось, что из-за допинга спортсменов РФ могут отстранить от участия в Олимпиаде.

Фото: game2day.org.