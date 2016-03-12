Женская сборная Украины стала чемпионом Европы по борьбе

На чемпионате Европы по борьбе украинская женская сборная заняла первое командное место.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook.

Женская сборная заняла первое командное место, имея на счету 59 баллов. На втором месте команда Беларуси с разницей в десять баллов.

Напомним, 10 марта на чемпионате Европы-2016 по борьбе украинки завоевали две медали.

В первый день чемпионата Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе украинские борцы завоевали три медали для сборной.