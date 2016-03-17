Лига Европы: после первого тайма "Андерлехт" и "Шахтер" играют вничью

В четверг, 17 марта, в Бельгии проходит ответный матч Лиги Европы между "Андерлехтом" и донецким "Шахтером".

После первого тайма счет в мате ничейный — 0:0. Накануне поединка стали известны стартовые составы команд:

"Андерлехт": Прото, Дешахт, Мбоджи, Нахар, Баджи, Прат, Дефур, Нейтинк, Ашампонг, Эзекиль, Окака

Запасные: Руф, Джуричич, Конте, Хейлен, Силла, Хасан, Тилеманс

"Шахтер": Пятов, Кучер, Степаненко, Марлос, Малышев, Феррейра, Тайсон, Исмаили, Срна, Ракицкий, Коваленко

Запасные: Сарнавский, Нем, Дентиньо, Бернард, Ордец, Гладкий, Эдуардо

Напомним, первый матч между командами завершился победой команды Луческу со счетом 3:1.