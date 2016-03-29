Шевченко о победе сборной Украины: у нас был непростой соперник

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко поставил бы "сине-желтой" дружине твердую четверку за игру с командой Уэльса.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Футбол 1", сообщает Dynamo.kiev.ua

"Поставлю твердую "четверку". За компактность, за желание. Ну и — всегда приятно выигрывать. Может, у нас не получились быстрые контратаки, не так хорошо, как бы нам хотелось, контролировали мяч, но я дам "четверку", — заметил ассистент Михаил Фоменко.

Комментируя выход Дениса Гармаша на левом фланге, Шевченко заметил: "Думаю, тренерский штаб остался доволен его игрой. У нас, конечно, нехватка ключевого игрока слева, надо было думать, как его заменить. Сегодня пришли к такому решению. И Гармаш, и Коваленко в таком сочетании сыграли очень хорошо, особенно для обороны. И было несколько интересных атак, которые могли развиваться намного лучше, но это была первая пробная игра".

На вопрос о том, почему так мало ударов нанесла наша команда, экс-форвард сборной Украины ответил: "Потому что у нас был непростой соперник. Они очень правильно передвигались, не давали пространства. Таков современный футбол, мы это сегодня увидели. Все одиннадцать человек должны правильно двигаться и не давать развивать атаки, сокращать пространство. Сегодня наша задача, прежде всего, была: очень грамотно сыграть в плане компактности, и это ребятам удалось. А что касается реализации... Конечно, моментов особо не было. Страдает, конечно, у нас выход из обороны в атаку. Но ничего, есть над чем работать".

"Правильно сыграл соперник, передвигался, закрывал нам фланги. Надо отдать должное Уэльсу", — подчеркнул бывший нападающий.

На замечание журналистов о том, почему наша команда провела только одну замену вместо разрешенных в товарищеских матча пяти, Шевченко объяснил: "Хотелось посмотреть на именно этих пять человек в середине поля. Все-таки в последние 10 минут против Кипра (1:0) команда сдала очень сильно и позволила сопернику создать ряд моментов. Сегодня мы решили доиграть этим же составом до конца. И у соперников моментов практически не было".

Напомним, сборная Украины минимально победила команду Уэльса (1:0). Гол на 28-й минуте после наброса Руслана Ротаня во вратарскую площадку забил Андрей Ярмоленко.

фото: dynamo.kiev.ua