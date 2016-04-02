Ярославский о "Металлисте": давайте насладимся этим крахом

Я задумываюсь о ФК "Металлист", заявил бывший владелец клуба.
Бывший владелец харьковского ФК "Металлист" Александр Ярославский ждет полного краха своего бывшего детища.
Об этом он сказал на встрече со студентами Харьковского университета городского хозяйства, передает "IT Sector Харьков" в Twitter.
"Я задумываюсь о ФК "Металлист". Но давайте подождем и насладимся этим крахом, а там посмотрим", — сказал он, добавив, что "со слезами на глазах" смотрел документальный фильм к 90-летию клуба.
Напомним, ранее Ярославский намерен вернуть себе харьковский "Металлист".