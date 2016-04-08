Четвертьфинал Лиги Европы: "Шахтер" победил "Брагу", видео голов

В четверг, 7 апреля, в Португалии состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Европы между "Брагой" и донецким "Шахтером". Подопечные Мирчи Луческу одержали важную победу со счетом 2:1.

В конце первого тайма, на 45-й минуте, "горняки" открыли счет. Подача с углового с левого фланга атаки была исполнена на ближнюю штангу, откуда защитником "Браги" мяч был вынесен прямо на Ярослава Ракицкого, а защитник "Шахтера" мощным ударом с острого угла уверенно пробил голкипера, отмечает Fotball.ua.

Во втором тайме на 75-й минуте гости удвоили свое преимущество. Марлос здорово низом прострелил с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Факундо Феррейра опередил соперника, ударом в касание отправив мяч точно в цель.

Однако на 89-й минуте хозяева сократили разрыв в счете. Байано навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Вилсон Эдуарду головой отправил мяч точно в угол ворот.

"Брага" — "Шахтер" 1:2

Голы: Эдуарду, 89 — Ракицкий, 45, Феррейра, 75

"Брага": Матеус — Байано, Боли, Феррейра, Гояно — Сантуш, Луис, Вукчевич (Соуза, 87), Силва — Стоилькович (Эдуарду, 75), Хассан

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Степаненко — Марлос (Эдуардо, 82), Коваленко (Бернард, 88), Тайсон (Дентиньо, 79) — Феррейра

Предупреждения: Силва — Ракицкий

Напомним, ранее сообщалось, что букмекеры отдавали небольшое преимущество хозяевам поля.

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