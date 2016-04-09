Премьер-лига: победа "Черноморца" и ничья "Олимпика" с "Ворсклой", видео голов

В субботу, 9 апреля, состоялись два матча в рамках 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Одессе "Черноморец" принимал ужгородскую "Говерлу" и выиграл со счетом 1:0, сообщает УНИАН.

Отмечается, что эта победа стала второй для одесситов в сезоне 2015/16.

Матч соседей по турнирной таблице УПЛ был достаточно упорным и протекал в острой борьбе. Команды создали множество моментов, но реализован был только один.

Судьба игры была решена на 55-й минуте, когда Александр Азацкий после навеса Владислава Калитвинцева со штрафного головой переправил мяч в ворота.

В сотавшееся время, скорее "Черноморец" имел шансы увеличить свой перевес, нежели "Говерла" — сравнять счет.

Таким образом, одесситы до минимума сократили отставание от "Говерлы" в турнирной таблице — 15 и 16 очков, соответственно — и продолжают борьбу за место в 10-ке сильнейших команд.

В другом матче полтавская "Ворскла" не смогла на стадионе УТК им. В.Банникова обыграть донецкий "Олимпик". Матч завершился со счетом 1:1.

Оба мяча в поединке были забиты на протяжение трех минут первого тайма. Первый гол на 32-й минуте забил "Олимпик" — Иван Матяж отличился с пенальти после того, как в штрафной "Ворсклы" мяч попал в руку защитника полтавчан Сергея Симинина.

Спустя три минуты гостям удалось отыграться. Полузащитник "Ворсклы" Артем Громов отличился после выхода один на один с вратарем "Олимпика", отправив мяч в дальний угол ворот.

Напомним, ранее сообщалось, что полтавчане в гостях разгромили "Металлист".

Видео: Valera Jevons, ТСН.