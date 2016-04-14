Ребров объяснил, почему Луческу обидел все команды Премьер-лиги

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу своими словами обидел все команды Премьер-лиги, заявил наставник чемпионов Украины Сергей Ребров.

Ранее Луческу заявил о том, что если киевская команда не обыграет "Шахтер", то она не заслуживает победы в чемпионате Украины, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Судьба того или иного места в чемпионате Украины решается не в одной игре. Мы прекрасно понимаем, насколько для нас важна игра с "Шахтером", но высказывание Мирчи Луческу, прежде всего, обидно для всех остальных команд, участвующих в чемпионате Украины. Выходит, первенство надо проводить среди двух команд?", — задал Ребров риторический вопрос.

Главный тренер "Динамо" также подчеркнул, что киевляне должным образом подготовятся к игре против донецкой команды.

"Конечно, для нас игра с "Шахтером" — это дерби, серьезнейшее противостояние из года в год. Уверен, что мы должным образом подготовимся к предстоящему поединку и отдадим ему все силы. Но суть национального чемпионата как раз в том, что это турнир проводится для всей страны, для всех команд! И когда мы говорим о таком первенстве, то судьба чемпионства по определению не может решиться в каком-то очном противостоянии двух отдельно взятых команд", — уверен наставник "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ разрешила "Шахтеру" принимать "Динамо" на любом стадионе Украины.