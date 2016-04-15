Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Сегодня, 14 апреля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов.

В полуфинале мадридский "Реал Мадрид" сыграет с "Манчестер Сити", а мадридский "Атлетико" — с мюнхенской "Баварией", пишет УНИАН.

Первые полуфинальные матчи пройдут 26 –27 апреля, ответные — 3–4 мая. Хозяевами первых поединков будут "Манчестер Сити" и "Атлетико".

Финал состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" 28 мая. Эта арена уже принимала главный матч ЛЧ в 2001 году — тогда немецкая "Бавария" в серии пенальти обыграла испанскую "Валенсию".

Во время жеребьевки также стало известно о том, что номинальным хозяином финала станет победитель пары "Реал" — "Манчестер Сити".