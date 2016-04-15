Полуфинал Лиги Европы — Луческу обещает взять реванш у "Севильи" за поражение в 2007 году

После жеребьевки полуфинала Лиги Европы, в которой донецкому "Шахтеру" в соперники досталась испанская "Севилья", главный тренер "горняков" прокомментировал предстоящее двухматчевое противостояние.

Луческу заявил, что команда постарается взять реванш у соперника за поражение в 2007 году, сообщает Sport.ua.

"Каждый из соперников силен. "Шахтеру" будет немного сложнее, потому что первая игра для нас будет домашней. Девять лет назад "Севилья" вышла в следующий раунд благодаря невероятной удаче. Я не думаю о той игре, но мы постараемся взять реванш. При этом я понимаю, что это будет непросто", — заявил румынский тренер.

В свою очередь, гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин также прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Лиги Европы.

"Мы играли с "Севильей" в 2007 году, и проиграли, потому что у них был очень сильный голкипер Палоп, который забил нам на последних секундах. С тех пор я знаю, что когда голкипер идет атаковать в штрафную, это опасно. Сейчас Палоп уже не в "Севилье". Надеюсь, нам будет немного легче", — подчеркнул Палкин.

Напомним, "Шахтер" разгромил "Брагу" — 4:0, у "горняков" отличились Срна (25, пенальти) и Коваленко (50), у "епископов" — дважды автогол в свои ворота забил Рикарду Феррейра (42 и 74).