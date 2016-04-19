Фьюри "прогнулся" перед Кличко. Назвал украинца "в десять раз сильнее других чемпионов"

Украинец Владимир Кличко является гораздо более сильным соперником, чем другие боксеры.

Об этом заявил британский боксер Тайсон Фьюри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingSсene.

"Единственный бой, о котором я сейчас беспокоюсь — это бой-реванш с Владимиром Кличко, потому что Владимир в десять раз сильнее других чемпионов. Сначала надо пройти его, а потом взяться за этих мешков", — сказал Фьюри.

Напомним, бой-реванш Кличко-Фьюри состоится в Манчестере 9 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Кличко уже имеет планы на будущее послезавершения боксерской карьеры, но сейчас его волнует только матч-реванш с Фьюри.