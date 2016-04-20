Как "Украинские атаманы" тренировались перед боем с "Львиными сердцами" из Британии: опубликованы фото

В Лондоне (столица Великобритании) "Украинские атаманы" провела первую тренировку перед боем в рамках четвертьфинала Всемирной серии бокса (WSB) с командой "Британские львиные сердца".

Об этом говорится на странице Федерации бокса Украины в соцсети.

В организации уточнили, что поединки состоятся в указанном выше городе 21 и 22 апреля.

"На кону матчевой встречи будет стоять выход в полуфинал нынешнего розыгрыша Всемирной серии бокса", — отметили журналисты.

Напомним, 2 апреля "Украинские атаманы" проиграли "Турецким завоевателям" со счетом 4:1, но вышли в плей-офф WSB. Узнать больше о противостояниях, а также посмотреть видео можно здесь.

Фото: vk.com/ubf