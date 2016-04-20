Форвард «Динамо», выступающий за «Ворсклу», не сыграет в очном поединке двух команд

Нападающий киевского "Динамо" Дмитрий Хлебас, выступающий на правах аренды в полтавской "Ворскле" не будет принимать участие в очной встрече команд в 23 туре Премьер-лиги Украины.

Об этом сообщил заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник, сообщает официальный сайт "Динамо".

Он также отметил, что Хлебас не будет иметь права играть ни в матче основных составов, ни в поединке чемпионата Украины U-21.

Отметим, Хлебас был отдан в аренду "Ворскле" перед стартом весенней части сезона. В составе полтавского клуба он провел 5 матчей в чемпионате (1 гол) и 2 матча в Кубке Украины (2 гола).

Напомним, ранее сообщалось, что киевское "Динамо" в гостях нанесло поражение ужгородской "Говерле" со счетом 2:0.