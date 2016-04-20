Полуфинал Кубка Украины: победа "Днепра" и ничья "Шахтера", видео голов

В среду, 20 апреля, состоялись первые матчи полуфинала розыгрыша Кубка Украины по футболу.

В Днепропетровске завершился первый матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" принимал луганскую "Зарю" и обыграл соперника со счетом 1:0, сообщает УНИАН.

Хозяева поля активно начали матч и на 17-й минуте после мощного удара со штрафного от Андерсона Пико вратарь Никита Шевченко отбил мокрый от дождя мяч перед собой и Роман Зозуля в подкате протолкнул "сферу" в сетку.

В дальнейшем обе команды имели немало шансов забить гол, но как "Днепр" не сумел увеличить свой перевес, так и "Заря" не смогла сравнять счет.

ФК "Александрия" и донецкий "Шахтер" вничью завершили первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу со счетом 1:1.

В равной встрече каждая из команд смогла забить по одному мячу. Первой отличилась "Александрия", когда на 34-й минуте Василию Грицуку удался потрясающий по красоте удар с правого угла штрафной площадки в дальнюю девятку ворот Андрея Пятова.

В начале второго тайма "Шахтеру" на некоторое время удалось завладеть инициативой, которая воплотилась в гол. Марлос сделал удачную передачу в штрафную, где первым у мяча оказался Дентиньо. С ударом бразильца головой вратарь "Александрии" Владислав Леванидов справился, но на добивание в исполнении Эдуардо уже не успел — 1:1.

После гола "Шахтера" хозяевам поля вновь удалось выровнять игру. Но в дальнейшем матч выделялся скорее стычками футболистов, чем голевыми моментами.

Напомним, ранее сообщалось, что "Александрия" сенсационно выбила "Динамо" из Кубка Украины.

Фото: ФК "Днепр".

Видео: ТСН, Jessi Jevons.