Все попали в ловушку. Усик раскрыл хитрый ход Фьюри

Победивший украинского боксера Владимира Кличко британец Тайсон Фьюри позиционирует себя, как дурак, что является очень хитрым ходом.

Об этом Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик заявил в интервью Обозревателю.

В то же время наш соотечественник уточнил, что не знает, насколько последний "хорош".

"Но он выиграл у Кличко, которого 11 лет никто не мог побить. Хотя он и не победил — это Вова проиграл", — отметил спортсмен.

По его словам, "все думают, что Фьюри дурак". "Он так себя позиционирует. Но, на самом деле, это его очень хитрый ход. Все на это повелись и попали в ловушку. Он молодец", — считает украинский чемпион.

Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.