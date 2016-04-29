Во Львове "Шахтер" и "Севилья" раскатали боевую ничью, видео голов

В четверг, 28 апреля, во Львове первый матч 1/2 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и испанской "Севильей" завершился со счетом 2:2.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время журналисты уточнили, что игра проходила на стадионе "Арена Львов", за ней следил арбитр из Польши Шимон Марциняк.

"Пропустив гол на первых минутах матча, "Шахтер" полностью завладел инициативой. Счет сравнял Марлос, а вперед команду вывел Степаненко", — отметили журналисты.

Во втором тайме "горнякам" не удалось увеличить отрыв, а на 82 минуте испанцы смогли добиться равного счета — ворота наших соотечественников поразил Гамейро, реализовав пенальти.

Издание football.ua уточнило составы команд-соперниц:

"Шахтер" — "Севилья" 2:2

Голы: Марлос, 23, Степаненко, 36 — Витоло, 6, Гамейро, 82 (с пенальти);

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Степаненко — Марлос (Бернард, 90+2), Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем, 90+1) — Факундо Феррейра (Эдуардо, 90+1);

"Севилья": Сория — Мариано Феррейра, Рами, Каррису, Эскудеро — Крыховяк, Нзонзи — Витоло, Банега, Коноплянка (Крон-Дели, 59, Коке, 72) — Гамейро;

Предупреждения: Эскудеро, Каррису, Крыховяк.

Видео гола Витоло

Видео гола Марлоса

Видео гола Степаненко

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы "Шахтер" разгромил португальскую "Брагу". Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: ASFIFA