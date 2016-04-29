Луческу о ничьей с "Севильей": во втором тайме "Шахтер" сдал физически

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что во втором тайме первого матча 1/2 финала Лиги Европы против испанской "Севильи" его подопечные немного сдали физически.

Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов, пишет football.ua.

В то же время журналисты уточнили, что "горняки" почти до конца игры лидировали, однако противнику на 82-й минуте удалось сделать счет ничейным — 2:2.

"Провели очень неплохой первый тайм. После пропущенного гола пришли в себя, забили два гола и продолжали создавать моменты", — отметил наставник.

По его словам, после первого половины игры счет мог быть и 5:1. "Мы выходили в контратаки три в два, четыре в три, но принимали неправильные решения, не хватало последнего паса. К сожалению, эти контратаки прошли насмарку", — добавил Луческу.

"Во второй половине чувствовалось, что мы немного сдали физически, поскольку Севилья взяла игру под свой контроль. Не очень хорошо выглядел Ракицкий, ведь через его зону соперник создал несколько моментов", — подчеркнул он.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Севильей" проходил на территории Львова. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.