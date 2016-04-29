Коноплянка о ничьей "Шахтера" с "Севильей": неплохо, но ответная встреча будет намного интереснее

Лидер атаки сборной Украины и полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка прокомментировал игру и результат матча с "Шахтером" в 1/2 финала Лиги Европы.

"Считаю, 2:2 — неплохой для нас результат. В первом тайме "Шахтер" играл лучше, но после перерыва уже мы владели инициативой", — цитирует полузащитника пресс-служба донецкого клуба.

"Очень приятно, как меня здесь встречали болельщики и провожали. Всем большое спасибо. Я люблю Львов! Во время матча я старался не выдавать эмоции, нужно было сконцентрироваться. Если на все обращать внимание, то просто не сможешь сосредоточиться на игре. Хотя на самом деле эмоции зашкаливали", — говорит испанский хав.

"Хотел бы, чтобы повторился результат встречи "Шахтера" и "Севильи" 2007 года и мы прошли дальше. В целом "Шахтер" не изменился с тех пор, как я ушел из "Днепра". У них быстрые техничные бразильцы, грубая опорная зона. "Горняки" сегодня хорошо играли, как и "Севилья" во втором тайме. Ответная встреча будет намного интереснее", — подытожил Евгений Коноплянка.

Напомним, главный тренер "горняков" Мирча Луческу считает, что после первой половины игры счет мог быть и 5:1. "Мы выходили в контратаки три в два, четыре в три, но принимали неправильные решения, не хватало последнего паса. К сожалению, эти контратаки прошли насмарку".

Фото: ФК "Шахтер"