Луческу объяснил поражение "Шахтера": "Севилья" — везучая команда

Донецкий "Шахтер" проиграл "Севилье" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы потому, что испанский клуб смог воспользоваться несколькими ошибками "горняков".

Об этом главный тренер украинской команды Мирча Луческу заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба клуба.

"Поздравляю "Севилью" и желаю хорошей игры в финале. Везучая команда. Воспользовались нашими ошибками во Львове, плюс в наши ворота назначили пенальти. И сегодня использовали наши ошибки в первом тайме и в начале второго", — посетовал коуч "горняков".

"В целом был хороший, зрелищный, агрессивный матч, который наверняка понравился зрителям. Поспособствовала этому и манера судейства голландского арбитра, который мало прерывал игру. "Севилья" заслужила победу благодаря нашим ошибкам. Вместо того чтобы отдать инициативу сопернику и ждать их атак, мы пропустили контратаки. Играя на выезде, нельзя создавать для хозяев возможности для двух контратак и пропускать два мяча", — заметил Луческу.

"В целом я доволен своей командой, игрой своих футболистов. Нужно принять во внимание тот факт, что мы постоянно в самолетах, в отелях и меньше на тренировочном поле. Конечно, хотели большего. Думаю, мы заслужили попасть в эту стадию Лиги Европы. И очень хотелось победить, пройти в финал. Сегодня играли против очень опытной команды. Они бились за каждый мяч без исключения, действовали очень агрессивно и забили, потому что, наверное, заслужили это", — резюмировал главный тренер "Шахтера".

Напомним, "Шахтер" в домашнем матче с "Севильей" упустил победу — 2:2, а в выездном уступил — 3:1.

фото: ФК "Шахтер"