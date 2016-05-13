Нападающий "Шахтера" станет игроком "Динамо" — СМИ

Нападающий донецкого "Шахтера" Александр Гладкий станет игроком чемпионов Украины — киевского "Динамо".

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на свои источники.

Подробности соглашения не сообщаются. Отмечается, что в киевский клуб украинский нападающий перейдет в статусе свободного агента, так как его действующий контракт с "Шахтером" истекает 30-го июня 2016-го года.

В текущем сезоне за "Шахтер" Александр Гладкий сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. В последнее время он перестал попадать в основу "горняков", что, скорее всего, и стало причиной решения о смене команды.

Напомним, ранее португальские СМИ рассказали, кто станет преемником Луческу в "Шахтере".